Москва31 окт Вести.Украина критически зависит от разведданных США, в частности от предупреждений о воздушных атаках, заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В своем Telegram-канале он сообщил о разговоре с сенаторами США, обсуждении с ними поддержки Киева, а также переговорного процесса.

Украина критически зависит от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах написал Буданов

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел "Группы двадцати" в Атланте, США продолжают поставки орудия Украине, но не напрямую, а через европейцев.

Передача украинцам разведданных, которые имеют ключевое значение для их ударов по российской территории, в том числе вглубь российской территории, при нынешней администрации и руководстве ЦРУ стало не просто сохраняться, она стала нарастать, отметил Сергей Лавров.