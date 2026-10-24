Москва24 окт Вести.Центральное разведывательное управление (ЦРУ) по-прежнему занимает ведущее место среди ведомств США, которые продолжают оказывать содействие Украине, несмотря на охлаждение отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщил журнал The Atlantic.

Бывший высокопоставленный сотрудник разведки США, который регулярно посещает Киев, рассказал изданию, что "именно ЦРУ лидирует среди американских сотрудников на местах".

По данным журнала, американские спецслужбы продолжают снабжать Киев развединформацией, в том числе, данными для ударов по целям в глубине России.

Кроме того, разведывательные спутники США обеспечивают раннее предупреждение о ракетной опасности или атаке беспилотниками.

Сотрудник спецслужбы одной из стран Прибалтики, который взаимодействует с американскими коллегами, заявил, что действия ЦРУ на украинском направлении стали "гораздо более агрессивными", чем в период работы администрации Белого дома во главе с Джо Байденом (2021–2025 гг.).

В статье говорится, что политика администрации США под руководством Дональда Трампа "глубоко противоречива", а директор ЦРУ Джон Рэтклифф оказался "на стыке двух миров".

С одной стороны, он консультирует Трампа, неоднократно критиковавшего Зеленского, с другой — должен обеспечивать "практические действия разведки", важные с точки зрения поддержки Киева.

23 октября Трамп заявил, что Вашингтон восстановит передачу разведывательной информации Киеву, если этот канал до сих пор не налажен.