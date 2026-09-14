Трамп сообщил об активном участии главы ЦРУ Рэтклиффа в переговорах по Украине

Трамп рассказал о роли директора ЦРУ в переговорах по Украине Трамп сообщил об активном участии главы ЦРУ Рэтклиффа в переговорах по Украине

Москва14 сен Вести.Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф принимает непосредственное участие во всех ключевых составляющих переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Информацию об этом передает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер дал высокую оценку деятельности директора спецслужбы в рамках данного направления.

Кроме того, Трамп положительно охарактеризовал и работу других участников переговорной группы — спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера, подчеркнув, что они успешно справляются с поставленными задачами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние контактов российских и американских спецслужб на урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от того, какие предложения будут озвучены.