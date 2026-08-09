США бесплатно передают Киеву разведданные для атаки энергообъектов в РФ Atlantic: США бесплатно дают Киеву разведданные для ударов по энергообъектам РФ

Москва9 авг Вести.Власти США бесплатно предоставляют Украине разведывательные данные, которые используются в том числе для ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на американские и украинские источники.

США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России говорится в публикации

Авторы статьи добавили, что такие действия в администрации президента США Дональда Трампа поддерживает в том числе директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее издание Politico сообщало, что обмен разведданными между США и Украиной вернулся "к прежним высоким показателям".