Москва9 авгВести.Власти США бесплатно предоставляют Украине разведывательные данные, которые используются в том числе для ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на американские и украинские источники.
США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в Россииговорится в публикации
Авторы статьи добавили, что такие действия в администрации президента США Дональда Трампа поддерживает в том числе директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Ранее издание Politico сообщало, что обмен разведданными между США и Украиной вернулся "к прежним высоким показателям".