Москва19 нояВести.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сам подтвердил данные РФ о большом числе тайных пыточных на Украине, признав их существование. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Отвечать на вопрос о точном количестве таких объектов… Здесь лучше сослаться на господина Буданова. Он открыто признал, что подобных зданий много, тем самым полностью подтвердив наши словасказал дипломат в беседе с РИА Новости
Посол отметил, что тайные пыточные, находящиеся вне правового поля, стали неотъемлемым элементом системы киевского режима. При этом он напомнил, что для правовой и дисциплинарной деятельности существуют военная полиция, прокуратура и органы юстиции.
Ни нацгвардия, ни линейные воинские части такими правами не обладают. Следовательно, это абсолютно незаконные места для издевательств над людьми и их устрашениязаключил Мирошник
Ранее Буданов заявил, что на Украине существует еще много зданий, подобных дому с подвалом в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в котором насильно удерживали мобилизованных.
До этого бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что мобилизация на Украине превратилась в пытку для украинцев и в источник незаконного обогащения для военных чиновников. По мнению Мендель, полная безнаказанность режима Зеленского приведет Украину к ужасающим последствиям.