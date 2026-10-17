Москва17 окт Вести.США ограничили для Украины функционал военной спутниковой системы Starshield. Но кто именно это сделал, не сказали. В этом вашингтонском пинг-понге глава киевского режима Владимир Зеленский играет роль шарика. Такое мнение выразил ИС "Вести" журналист Валентин Богданов.

Он пояснил, в чем отличия гражданской и военной версий Starlink.

Starlink - это коммерческая сеть: тарелка, абонентская плата, договор с SpaceX. Таких терминалов на Украине десятки тысяч: их покупали волонтеры, европейские правительства, на первом этапе часть поставила сама SpaceX. Подписки во многом оплачивает Польша. Поэтому в спор влез еще и глава польского МИД Сикорский, который в переписке назвал Маска "большим человеком". Год назад тот назвал главу польского МИД "человеком маленьким", отметил Богданов.

Для людей же серьезных (то есть для своих) в США и существует Starshield. SpaceX в 2022 году представила его как правительственную версию той же технологии — для госзаказчиков и задач национальной безопасности. Защищенный шифрованный канал, который труднее взломать и заглушить. В августе 2024 года, еще при Байдене, Пентагон подписал контракт, по которому 2500 уже работавших на Украине терминалов получили доступ к Starshield. Еще 500 были подключены раньше. Итого 3000 терминалов по двум контрактам через американское командование космических систем написал он

По словам Богданова, в этой схеме давно существует промежуточное звено.

Часть украинского военного трафика идет не по договору с Маском, а по договору с министерством обороны США. А кто платит, тот и определяет параметры. И в этом главная причина вашингтонского пинг-понга, в котором Зеленскому отвели даже не роль ракетки, а роль шарика считает российский журналист

Валентин Богданов отметил, что в четверг Reuters со ссылкой на двух американских чиновников выпустил эксклюзив: распоряжение ограничить Starshield для ВСУ пришло прямого из Белого дома. Руководство Пентагона получило указание замедлить сервис для украинских военных. Кто именно отдал приказ и, кто его исполнял, источники не уточнили. И, видимо, не уточнят.

Подробности - в авторской колонке журналиста Валентина Богданова.