Кнайсль: у германских CEO сейчас по два MBA, но они оторваны от реальности

Кнайсль: компаниями Германии управляют финансисты не из реального мира Кнайсль: у германских CEO сейчас по два MBA, но они оторваны от реальности

Москва26 ноя Вести.Сегодняшние руководители германских компаний имеют по два диплома MBA, но они оторваны от реального мира. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она согласилась с утверждением Соловьёва о том, что промышленными предприятиями Германии сейчас управляют не инженеры и изобретатели, а финансисты.

Да, это финансисты, у которых два MBA, но они не из реального мира. И катастрофа Германии началась с так называемого "Дизельгейта" несколько лет назад, и это было связано с утратой доверия сказала Кнайсль

При этом, отметила она, любого главу правительства в Германии именуют "автоканцлером".

Любой немецкий канцлер называется автоканцлером. Бундесканцлер – автоканцлер. Что делает канцлер, когда он путешествует? Он продает немецкие автомобили добавила Кнайсль

Также она отметила: все инновации Европы относятся к периоду XIX века, континент перестал быть инновационным уже давно.