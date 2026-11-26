Москва26 нояВести.Сегодняшние руководители германских компаний имеют по два диплома MBA, но они оторваны от реального мира. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Она согласилась с утверждением Соловьёва о том, что промышленными предприятиями Германии сейчас управляют не инженеры и изобретатели, а финансисты.
Да, это финансисты, у которых два MBA, но они не из реального мира. И катастрофа Германии началась с так называемого "Дизельгейта" несколько лет назад, и это было связано с утратой довериясказала Кнайсль
При этом, отметила она, любого главу правительства в Германии именуют "автоканцлером".
Любой немецкий канцлер называется автоканцлером. Бундесканцлер – автоканцлер. Что делает канцлер, когда он путешествует? Он продает немецкие автомобилидобавила Кнайсль
Также она отметила: все инновации Европы относятся к периоду XIX века, континент перестал быть инновационным уже давно.