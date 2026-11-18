Москва18 ноя Вести.Главы евродипломатии и Еврокомиссии Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен олицетворяют собой упадок институтов Европейского союза (ЕС). Об этом заявила в беседе с ТАСС экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

По ее мнению, на первый план вышли эмоции и отдельные личности, а не верховенство закона и права.

Внутри этого Европейского союза есть институт, который называется верховный представитель, так называемый министр иностранных дел ЕС [Кая Каллас]. Мы знаем, кто этот человек. Мы знаем, кто сейчас председатель Еврокомиссии - [Урсула фон дер Ляйен]. Если бы это были другие люди, конечно, эти два института были бы коллегами сказала она

По мнению Кнайсль, если бы данные институты были представлены другими личностями, такими как, например, экс-председатель Еврокомиссии, "хорошо образованный, трезвомыслящий французский джентльмен" Жан Делор, тогда можно было бы говорить о каком-либо диалоге между Европой и Москвой.

Но у нас сейчас главы Еврокомиссии и евродипломатии такие, какие они есть сказала экс-министр иностранных дел Австрии

Кнайсль добавила, что ее взросление пришлось на эпоху европейской интеграции, и она верила в институты, где ключевое значение имеют не отдельные личности, а законы и договоры. Она пояснила, что люди приходят и уходят, могут даже умереть, поэтому важнее опираться на институты, а не на конкретных персон. По ее словам, за последние десять лет она стала свидетелем ослабления верховенства права и снижения значимости этих институтов.

Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ охарактеризовала сложившуюся ситуацию на глобальном уровне как "очень запутанную", поскольку "все стало очень персонализированным, очень эмоциональным".

Ранее Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила, что в Европе нет людей, способных обсуждать новую систему безопасности. При этом она отметила, что насущная необходимость в выстраивании новой архитектуры безопасности в Европе имеется.