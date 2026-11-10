Кнайсль заявила, что ОБСЕ переживает сейчас очень серьезные трудности

Кнайсль заявила, что ОБСЕ может прекратить свое существование в любой момент Кнайсль заявила, что ОБСЕ переживает сейчас очень серьезные трудности

Москва10 ноя Вести.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сейчас переживает очень серьезные трудности и имеет множество недостатков, считает бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Свое мнение по этому поводу она выразила на сессии Международного форума обеспечения коллективной безопасности, уточнил ТАСС.

Кнайсль напомнила слова главы МИД России Сергея Лпврова о том, что некоторые европейские партнеры всегда сопротивлялись принятию полноценного устава ОБСЕ.

Речь идет не просто о формальности: наличие учредительного документа - принципиально важный момент. В этом смысле опыт ОБСЕ может послужить своего рода уроком. Не буду перечислять все остальные недостатки ОБСЕ — их немало, — но факт остается фактом: эта организация сейчас переживает очень, очень серьезные трудности сказала Кнайсль

По ее предположению, организация "может прекратить свое существование в любой момент", поскольку у нее нет учредительного документа - нет устава.

Ранее в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" Кнайсль выразила мнение о том, что в Европе нет людей, способных обсуждать новую систему безопасности. При этом, по ее словам, насущная необходимость в выстраивании новой архитектуры безопасности в Европе есть.