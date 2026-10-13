Кнайсль усомнилась в смене курса Европы к России Кнайсль: Европа не изменит подход к России даже при новых элитах

Москва13 окт Вести.Европа вряд ли пересмотрит свою политику в отношении России даже в случае прихода к власти новых политических сил. Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью 360.ru.

Есть некие ожидания, что в случае политических изменений в Европе по отношению к России все изменится. Нет, я так не думаю сказала она

По наблюдению Кнайсль, европейские политики после прихода к власти неизменно стремятся наладить трансатлантические контакты и выстраивать деловые отношения с США. Именно это, по ее мнению, и определяет преемственность курса вне зависимости от смены элит.

Ранее, 25 сентября, президент России Владимир Путин заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой, поскольку для этого нет оснований. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер подробно пояснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".