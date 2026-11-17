Москва17 ноя Вести.Военные академии Германии разрабатывают сценарии по управлению одним миллионом русских военнопленных, заявила RT руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Она подчеркнула, что европейцы одержимы идеей уничтожить Россию с помощью военной силы.

В Германии в военных академиях разрабатывают сценарии того, как управлять миллионом российских военнопленных, которые, условно говоря, скоро будут взяты в плен. Это же не выдумки, а реальность сказала Кнайсль

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия добьется всех целей, поставленных в специальной военной операции на Украине, в любом случае. Нанести России поражение на поле боя невозможно, и это стало очевидным для всех, подчеркнул глава государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что одержимость Европы идеей нанести России стратегическое поражение делает невозможным какой-либо диалог с ней.