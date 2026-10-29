Посольство РФ: слова о подготовке спецназа ФРГ к конфликту с РФ уже не удивляют

В посольстве РФ ответили на заявление о подготовке спецназа ФРГ к конфликту Посольство РФ: слова о подготовке спецназа ФРГ к конфликту с РФ уже не удивляют

Москва29 окт Вести.Заявление о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям с Россией уже не удивляют, они вписываются в раскрученную некоторыми европейскими политиками спираль антироссийской истерии.

Об этом агентству РИА Новости рассказали в посольстве России в Берлине.

Так в дипмиссии прокомментировали слова главы командования спецназа Андреаса Кюне. В интервью Bild он рассказал о том, что в Германии бойцов сил специального назначения бундесвера готовят к войне с Россией.

Недавние заявления командующего силами специального назначения (KSK) Бундесвера Андреаса Кюне о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям на восточном фланге НАТО, отрабатывая противодействие противнику в лице России, в целом, уже не удивляют рассказали в посольстве

Кроме того, как сообщили в российской дипмиссии, такие заявления "вписываются в спираль антироссийской истерии и нагнетания напряженности в отношениях между Россией и Германией, которая активно раскручивается некоторыми европейскими политиками".

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян сообщил, что Германия будет использовать стратегию ассиметричных действий в подготовке к противостоянию с Россией, а также будет перенимать опыт у Украины.

При этом научный сотрудник института стран СНГ, политолог-международник Руслан Панкратов заявил, что немецкая молодежь не понимает, почему Германия должна воевать с Россией за чужие интересы.