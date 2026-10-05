Москва5 окт Вести.Берлин хочет пересмотреть работу немецких спецслужб из-за надуманной "российской агрессии". Такое мнение в своем канале в МАХ высказал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Комментируя обсуждение в Бундестаге расширение полномочий спецслужб, Поддубный отметил, что немцам продолжают навязывать мысль, что их страна – цель номер один для России.

Эта инициатива выглядит особенно показательно на фоне исторического контекста: после Второй мировой войны деятельность немецких спецслужб сознательно ограничивали. Меры вводили как прямой ответ на злоупотребления разведывательной машины нацистской Германии. Теперь же Берлин готов пересмотреть эти принципы из-за надуманной "российской агрессии" написал Поддубный

Сегодня глава немецкой разведки заявил, что Германия может быть втянута в вооруженный конфликт с Россией.