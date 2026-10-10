BND меняет стратегию: в Германии реформируют службу разведки Эксперт Зерщиков о реформе разведслужбы в ФРГ: она будет более агрессивной

Москва10 окт Вести.Германия проводит масштабную реформу своих разведывательных служб, расширяя их полномочия в сфере агентурной и киберразведки и ослабляя механизмы контроля, что знаменует собой переход к более агрессивной стратегии работы ведомств. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" специалист по вопросам борьбы с терроризмом (Нидерланды) Григорий Зерщиков.

По его словам, в BND (Федеральная разведывательная служба Германии) сейчас происходят тектонические сдвиги — впервые за 80 лет они полностью меняют послевоенные модели функционирования.

BND впервые за 80 лет приняла целый пакет реформ, которые должны изменить характер работы этого ведомства. То есть оно должно стать более агрессивным. Рычаги контроля, которые существовали все эти 80 лет послевоенных, некоторые вообще исчезают, некоторые смягчаются. Им разрешается вести агентурную разведку, им разрешается вести кибероперации. То есть Германия в этом спектре находится на переломе. То же самое касается военной разведки, военной контрразведки, на которую еще больше оказывать влияние внешняя разведка Германии, BND. То есть, мы видим целый пакет реформ принят, которые существенно меняют характер работы разведывательных служб Германии рассказал Зерщиков

Ранее сообщалось, что по подозрению в шпионаже и разглашении секретной информации в ФРГ задержан бывший президент Федеральной разведслужбы Германии BND Август Ханнинг. После ухода с руководящего поста Ханнинг еще несколько лет получал служебную секретную информацию от экс-главы аппарата разведслужбы. Сейчас следствие проверяет, передавал ли Август Ханнинг эти данные иностранным государствам, а также существует ли вероятность утечки государственных тайн.