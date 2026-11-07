Разведка ФРГ сможет тайно проникать в квартиры немцев Немецкая спецслужба BND получит право негласно проникать в жилища граждан

Москва7 ноя Вести.Правящая коалиция Германии планирует наделить Федеральную разведывательную службу ФРГ (BND) правом тайно проникать в квартиры немцев, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на соответствующий законопроект.

Согласно документу, немецкие разведчики смогут негласно проникать в жилые помещения граждан для подготовки и проведения разведывательных мероприятий. Подобные действия BND должны будут получать одобрение контрольного совета.

[Правящая коалиция] договорилась о предоставлении спецслужбам новых широких полномочий. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) должна получить право тайно проникать в жилые помещения на территории Германии говорится в публикации

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) создало настольную игру, чтобы найти новых сотрудников и повысить узнаваемость BfV. Игра рассчитана на команду до 6 человек в возрасте от 14 лет и фокусируется на "контршпионаже и кибербезопасности".