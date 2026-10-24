Москва24 октВести.Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) ради привлечения новых сотрудников разработало собственную настольную игру "Режим тревоги: Красный". Об этом пишет Bild.
Представители BfV рассказали изданию, что собственная "настолка" также должна повысить узнаваемость ведомства.
В игре затрагиваются многочисленные темы из сферы контршпионажа и кибербезопасности. Речь идет, например, о зашифрованной связи и использовании беспилотниковсообщили в BfV
Игра рассчитана на команду до 6 человек в возрасте от 14 лет. В ее разработке участвовало издательство Hidden Games. Презентация "настолки" прошла на специализированной выставке в Эссене.
Ранее сообщалось, что попытки Минобороны ФРГ привлечь мусульманских священнослужителей к работе с военнослужащими столкнулись с трудностями из-за строгих проверок со стороны немецкой военной контрразведки.