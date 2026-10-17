Москва17 окт Вести.Попытки Минобороны Германии привлечь мусульманских священнослужителей к работе с военнослужащими столкнулись с трудностями из-за строгих проверок со стороны немецкой военной контрразведки MAD, сообщает Welt.

По данным газеты, после многолетних обсуждений бундесвер намерен нанимать мусульманских духовных наставников для религиозной поддержки своих солдат. Заявки от кандидатов уже поступают, однако имамов в армии пока нет. Издание связывает задержку в том числе с проверками военной контрразведки.

Welt пишет, что министр обороны Германии Борис Писториус в начале года запустил пилотный проект для примерно трех тысяч мусульман, проходящих службу в бундесвере. В его рамках имамов планируют нанимать по индивидуальным контрактам. Ранее власти пытались заключать соглашения с мусульманскими религиозными объединениями в Германии.

В Минобороны ФРГ подтвердили изданию, что провели открытый тендер и получили однозначное число заявок от потенциальных имамов. При этом ни один кандидат до сих пор не был официально принят на работу.

Как отмечает Welt, задержка напрямую связана с позицией военной контрразведки Германии. MAD проводит обязательную проверку претендентов на возможные риски для безопасности. В частности, изучаются возможные связи с экстремистскими организациями, уязвимость кандидатов для шантажа, а также наличие сомнительных контактов за рубежом.

В немецком Минобороны отказались раскрывать детали проверок конкретных кандидатов и не сообщили, сколько человек получили отказ. В ведомстве объяснили это секретным характером деятельности MAD.

Газета также указывает на еще одно ограничение проекта. Даже если Минобороны утвердит первых исламских священнослужителей, они смогут работать только на территории Германии. Поэтому мусульманские военнослужащие бундесвера, находящиеся в зарубежных миссиях, в том числе в составе формируемой танковой бригады в Литве, по-прежнему останутся без религиозной поддержки. Ранее немецкая контрразведка сообщила о резком росте числа экстремистов в бундесвере.