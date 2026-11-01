В МО ФРГ возникли проблемы с новыми вертолетами Spiegel: в МО Германии возникли проблемы с новыми вертолетами

Москва1 ноя Вести.Федеральная счетная палата Германии раскритиковала Минобороны страны за просчеты в реализации проекта по закупкам для армии новых боевых вертолетов. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

В конфиденциальном докладе счетной палаты уточняется, что заказанные для Бундесвера в 2023 году новые легкие боевые вертолеты будут боеспособны гораздо позже запланированного срока из-за необходимости сертификации боеприпасов. Кроме того, по этой причине армия рискует получить аппараты, которые "смогут летать, но в обозримом будущем не смогут стрелять".

Из-за образовавшегося отставания от графика Берлин может не предоставить НАТО до 2029 года первых 12, а с 2032 года – 72 боеспособных легких вертолетов, что крайне неприятно для правительства Германии.

В то же время в НАТО наоборот заявляют, что Германия при правительстве канцлера Фридриха Мерца является мотором альянса. Об этом 16 октября сказал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.