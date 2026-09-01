Welt: Германия строит фрегат F127 на устаревшей платформе из-за нехватки денег Фрегат F127 для ВМС ФРГ построят на старой платформе из-за дефицита средств

Москва1 сен Вести.Из-за недостаточного финансирования немецкие оборонные концерны TKMS и Rheinmetall отказались от разработки нового фрегата F127 и построят его на устаревшей экспортной платформе MEKO A400. Об этом пишет газета Welt.

Следующее поколение фрегатов для ВМС Германии планируется разработать на базе корабля, который уже десятилетиями поставляется на рынок​​​. Компания TKMS в Киле… намерена использовать для этого свою платформу фрегатов типа МЕКО А400 говорится в публикации

Согласно данным издания, суда на данной платформе изначально строились немецкой стороной на экспорт. В числе заказчиков, в частности, был Египет.

Выбор платформы MEKO для строительства нового фрегата F127 позволит существенно сэкономить бюджетные средства. Издание Welt сообщает, что немецкие власти приняли это решение после срыва программы строительства фрегата F126. Голландская компания Damen Naval, отвечавшая за проектирование, за четыре года не справилась с работой, и Берлин был вынужден разорвать контракт, что обернулось потерями в размере около 2,5 миллиарда евро.

В случае оперативного заключения нового соглашения с TKMS первый корабль F127 пополнит состав ВМС Германии не ранее середины следующего десятилетия.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что расходы на оборону государства имеют больший приоритет, чем траты на выплаты родительских пособий.