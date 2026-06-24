Акции Rheinmetall упали на 17% на фоне отказа бундесвера от крупного контракта

Акции Rheinmetall резко упали на фоне отказа бундесвера от крупного контракта Акции Rheinmetall упали на 17% на фоне отказа бундесвера от крупного контракта

Москва24 июн Вести.Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall потеряли 17% своей стоимости за один день. Об этом сообщает газета Bild.

В статье говорится, что обвал произошел после того, как в СМИ появились сообщения об отказе Министерства обороны ФРГ от многомиллиардного проекта по строительству шести фрегатов типа F126.

Как уточняет издание, это стало самым значительным однодневным падением в цене ценных бумаг Rheinmetall за последние 25 лет. 23 июня одна акция оценивалась в €1171, утром 24 июня ее стоимость снизилась до €973.

Rheinmetall ранее рассматривался как один из ключевых претендентов на реализацию контракта по строительству фрегатов, особенно после выхода из проекта нидерландской компании Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). Однако власти ФРГ, вероятно, приняли решение в пользу закупки восьми более компактных фрегатов типа MEKO A-200, производимых концерном TKMS.

С октября прошлого года акции Rheinmetall подешевели примерно на 50%.

Ранее стало известно, что Rheinmetall приступает к масштабному расширению мощностей по выпуску морских беспилотников на базе верфи Blohm+Voss в Гамбурге.