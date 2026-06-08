Берлин и Париж больше не будут вместе разрабатывать истребитель FCAS Reuters: ФРГ и Франция прекращают совместный проект истребителя FCAS

Москва8 июн Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон приняли решение о прекращении реализации совместного проекта по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS). Об этом сообщило Reuters.

В своем материале авторы ссылаются на источники в немецком правительстве.

Проект по созданию… истребителя FCAS, обсуждавшийся на протяжении многих лет, будет закрыт… Канцлер Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к соглашению по этому вопросу говорится в заявлении агентства

Решение, как уточняется в статье, было принято во время встречи Мерца и Макрона в Черногории на саммите ЕС – Западные Балканы. Поводом послужило то, что Airbus и французской авиастроительной компании Dassault Aviation так и не удалось достичь соглашения по вопросу разделения труда в проекте, а также по вопросу патентного права на разработки. При этом не будет прекращена работа над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud, предполагающей интеграцию в единую сеть как пилотируемых самолетов, так и беспилотников.

В ближайшее время оборонные ведомства ФРГ и Франции должны подготовить планы работ, а также ряд совместных проектов в области вооружения. Они будут представлены на германо-французском совете министров, который состоится в середине июля.