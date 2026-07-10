Катар наложил вето на сотрудничество Израиля и Германии в сфере ПВО

Катар заблокировал создание оборонного предприятия Израиля и ФРГ Катар наложил вето на сотрудничество Израиля и Германии в сфере ПВО

Москва10 июл Вести.Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) наложил вето на планы сотрудничества Volkswagen AG и израильской оборонной компанией Rafael Advanced Defense Systems (AFSC) по созданию совместного предприятия по производству систем противовоздушной обороны, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Планировалось, что завод в немецком Оснабрюке переключился бы на производство военных грузовиков для мобильной системы израильского "Железного купола". Дополнительная выгода предполагалась по линии поставок – ракеты и основные части системы ПВО производились бы в Израиле, а затем устанавливались бы на произведенные в Германии грузовики.

Однако катарская компания заблокировала планы ФРГ и Израиля, наложив вето на создание предприятия.

Компания QIA, которой принадлежит более 10% акций VW и 17% голосующих акций, заблокировала предложение о создании совместного предприятия по производству систем противовоздушной обороны на испытывающем трудности заводе в городе Оснабрюк говорится в статье

Один из источников издания также высказал сомнения в том, что немецкое правительство захочет поддержать совместное оборонное предприятие соответствующим заказом, поскольку у существующей системы немецкой ПВО "нет необходимости в дополнительных компонентах".

Компания Rafael планировала "получить доступ к огромным немецким фондам на оборонные расходы" после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил ограничения на заимствования для военных нужд и заявил о намерениях создать самую сильную армию в Европе, уточняется в публикации.

Крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen пытается выжить за счет глубокой реструктуризации, включающей закрытие заводов и сокращение рабочих мест.

Отношения между Катаром и Израилем ухудшились с началом войны в Газе в октябре 2023 года.