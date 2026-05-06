Москва6 мая Вести.Израиль временно может себе позволить экспортировать керосин из-за сокращения воздушных перевозок, однако организация долгосрочного потока экспорта невозможна. Такое мнение директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, Израиль не обладает колоссальными объемами нефтепродуктов для продажи их другим странам.

По большому счету, мне кажется, Израиль никому до этого особо и не продавал, потому что у него два крупнейших НПЗ, один из которых был остановлен еще в 2025 году. И по большому счету сейчас у Израиля просто объем авиаперевозок сильно снизился. Понятно, почему. Поэтому появились излишки. Но это такие временные излишки. Это не те излишки, которые будут долгосрочно приводить к постоянным потокам экспорта в сторону каких-то других стран