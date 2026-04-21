Москва21 апр Вести.Ближневосточные авиакомпании больше всего пострадали от дефицита топлива для самолетов, так как их бизнес-модель строилась на перевозках через свои хабы. Об этом главный редактор FrequentFlyers.ru Илья Шатилин сообщил в интервью ИС "Вести".

Авиакомпании на Ближнем Востоке в основном перевозили иностранных пассажиров в другие государства, отметил эксперт.

Больше всего пострадали ближневосточные авиакомпании, у которых традиционно бизнес-модель строилась на перевозках через хабы на Ближнем Востоке. То есть у них нет столько населения, чтоб вывозить. Они возят из других стран в другие страны с пересадкой у себя. Здесь у них было выгодное географическое положение, которое они использовали, но теперь эта вся история, в общем-то, осложнилась объяснил Шатилин

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что пассажирам, которые часто пользуются услугами авиакомпаний, в ближайшие месяцы необходимо будет готовиться к дальнейшим проблемам на фоне увеличения отмен рейсов и других мер, принимаемых авиаперевозчиками по всему миру из-за роста цен на топливо.