Москва11 мая Вести.Цена на авиакеросин выросла в два раза, что сильно повлияло на европейские авиакомпании, некоторые из них рискуют стать банкротами. Об этом ИС "Вести" заявил инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

По его словам, банкротство грозит прежде всего мелким авиакомпаниям.

Дело в том, что авиакеросин за последние месяцы вырос в цене примерно в два раза. Это, конечно, сильно ударило по кошелькам европейских авиакомпаний, которые вынуждены экономить... Некоторым крупным компаниям, правда, банкротства удастся избежать, например, таким компаниям, как Lufthansa (крупнейшая авиакомпания Германии. – ред.), с учетом того, что они хеджировали цены на авиакеросин, но мелкие компании, у которых доля авиакеросина в затратах составляет 35-40%, возможно, придется объявить о закрытии или обратиться к властям за финансовой поддержкой и большими субсидиями пояснил Суверов

Ранее Еврокомиссия спрогнозировала нехватку авиационного топлива, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. По данным западных СМИ, блокада поставок ближневосточной нефти через Ормузский пролив может оставить европейские авиакомпании без топлива в разгар летнего сезона.

Как отмечал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, первой жертвой энергетического кризиса стала американская авиакомпания Spirit Airlines.