Главком НАТО в Европе Гринкевич: кабмин Мерца стал "мотором" альянса

Главком сил НАТО в Европе Гринкевич рассказал, что является мотором альянса Главком НАТО в Европе Гринкевич: кабмин Мерца стал "мотором" альянса

Москва16 окт Вести.Правительство Германии, которое возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, является мотором НАТО. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в интервью журналу Der Spiegel.

Так он прокомментировал роль германских военных в обеспечении безопасности на восточном фланге НАТО, в том числе, в Литве.

Я не беспокоюсь насчет Германии. Федеральное правительство [Германии] реально стало мотором НАТО, это очень впечатляет сказал он

Гринкевич также заявил, что рад назначению генерального инспектора ВС ФРГ Карстена Бройера на пост начальника Военного комитета.

Ранее сообщалось, что Вильнюс и Берлин договорились о переброске 4,8 тыс. военных и 200 человек вспомогательного персонала бригады Бундесвера в Литву в рамках укрепления восточного фланга НАТО к 2027 году. Однако ВС Германии столкнулись с трудностями при укомплектовании бригады, поэтому не исключают, что военные будут командированы принудительно.