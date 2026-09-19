Москва19 сен Вести.Новым председателем Военного комитета НАТО стал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Об этом сообщил действующий глава комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне на своей странице в соцсети X.

По его словам, Бройер приступит к обязанностям председателя комитета в июле следующего года.

Поздравляю генерала Карстена Бройера с избранием отметил Драгоне

Решение было принято в ходе заседания начальников генеральных штабов партнеров по альянсу, состоявшегося в Копенгагене.

Ранее в Бундесвере запретили гражданам Германии с российскими корнями служить в составе литовской бригады. Отмечается, что все военнослужащие ФРГ обязаны проходить проверку на безопасность, но некоторые не могут ее преодолеть из-за наличия корней в России и Белоруссии.