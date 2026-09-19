Москва19 сенВести.Новым председателем Военного комитета НАТО стал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Об этом сообщил действующий глава комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне на своей странице в соцсети X.
По его словам, Бройер приступит к обязанностям председателя комитета в июле следующего года.
Поздравляю генерала Карстена Бройера с избраниемотметил Драгоне
Решение было принято в ходе заседания начальников генеральных штабов партнеров по альянсу, состоявшегося в Копенгагене.
Ранее в Бундесвере запретили гражданам Германии с российскими корнями служить в составе литовской бригады. Отмечается, что все военнослужащие ФРГ обязаны проходить проверку на безопасность, но некоторые не могут ее преодолеть из-за наличия корней в России и Белоруссии.