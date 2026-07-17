Рютте не ожидает, что назначение нового главы МО Украины сильно изменит ситуацию Рютте: новый глава МО Украины продолжит существующую стратегию в конфликте с РФ

Москва17 июл Вести.Генсекретарь НАТО Марк Рютте рассказал агентству DPA, что не ожидает серьезных изменений в стратегии Украины в конфликте с РФ после назначения нового министра обороны.

По словам Рютте, он рассчитывает, что Украина "продолжит" нынешний курс на поле боя.

У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым... Я желаю ему всего наилучшего, а его преемник, без сомнения, продолжит этот курс сказал генсек альянса

Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский мог уволить Михаила Федорова с поста министра обороны Украина из-за конфликта главы МО с главкомом ВСУ Александром Сырским. Как отмечали издания, по мнению Зеленского, противостояние Федорова и Сырского носило системный характер и не имело решения.

После отставки Федорова в украинских городах начались митинги, участники которых требовали оставить Федорова на должности министра.