Военный комитет НАТО осенью посетит Украину впервые за 8 лет Главком ВСУ Драпатый сообщил о визите военного комитета НАТО в октябре

Москва21 авг Вести.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выразил надежду, что осенью Украину посетят представители военного комитета НАТО.

Сегодня впервые пообщался с председателем военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне, проинформировал об обстановке на фронте и о наших приоритетах. В октябре ожидаем Военный комитет НАТО на Украине написал Драпатый в Facebook (запрещен в РФ)

По словам главкома, "последний раз такой визит состоялся восемь лет назад". Официальных комментариев со стороны НАТО пока не поступало.

Военный комитет является главным военным руководящим органом НАТО. Он обеспечивает консультационную поддержку Североатлантическому совету и Стратегическому командованию блока. В его составе на постоянной основе работают военные представители стран НАТО, а несколько раз в год организуются заседания на уровне начальников генеральных штабов всех государств-участников.

Ранее стал известен план НАТО на случай военного конфликта с Россией.