Москва7 октВести.Военный комитет НАТО впервые за восемь лет посетил Киев с официальным визитом. Об этом сообщило итальянское информагентство ANSA.
В публикации уточняется, что делегацию возглавил адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Его пригласил главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.
Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыл в Киев с официальным визитомследует из сообщения
По словам Драгоне, визит является подтверждением дальнейшей поддержки Украины. Он добавил, что переговоры с Драпатым касались военных приоритетов и изучения украинского боевого опыта для повышения готовности стран НАТО к разного рода угрозам.
Ранее стало известно, что в Североатлантическом альянсе заявили о готовности к войне на восточном фланге. Председатель Военного комитета подчеркнул, что союз продолжает наращивать численность сил и совершенствовать их оснащение.
Кроме того, Евросоюз рассматривает сценарий крупной атаки и оценивает возможные потери.