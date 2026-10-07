Военный комитет НАТО посетил Киев впервые за 8 лет

Военный комитет НАТО впервые за долгое время прибыл на Украину Военный комитет НАТО посетил Киев впервые за 8 лет

Москва7 окт Вести.Военный комитет НАТО впервые за восемь лет посетил Киев с официальным визитом. Об этом сообщило итальянское информагентство ANSA.

В публикации уточняется, что делегацию возглавил адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Его пригласил главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыл в Киев с официальным визитом следует из сообщения

По словам Драгоне, визит является подтверждением дальнейшей поддержки Украины. Он добавил, что переговоры с Драпатым касались военных приоритетов и изучения украинского боевого опыта для повышения готовности стран НАТО к разного рода угрозам.

Ранее стало известно, что в Североатлантическом альянсе заявили о готовности к войне на восточном фланге. Председатель Военного комитета подчеркнул, что союз продолжает наращивать численность сил и совершенствовать их оснащение.

Кроме того, Евросоюз рассматривает сценарий крупной атаки и оценивает возможные потери.