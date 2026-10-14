Глава МО Эстонии: натовские военные присутствуют на Украине с 2022 года

В Эстонии признали, что военные НАТО присутствуют на Украине с 2022 года Глава МО Эстонии: натовские военные присутствуют на Украине с 2022 года

Москва14 окт Вести.Военнослужащие стран НАТО присутствуют на территории Украины еще с 2022 года. Такое признание сделал министр обороны Эстонии Мартин Херем; его слова приводит местная телерадиокомпания ERR.

Я впервые приехал сюда в июле 2022-го. В то время я был командующим силами обороны Эстонии. Мы здесь, мы присутствуем. Например, тогда... я был на передовой в эстонской военной форме сказал он

Глава ведомства при этом утверждает, что эстонские солдаты не задействованы в боевых действиях: они "не берут в руки оружие, не управляют радарами или чем-то подобным".

Но мы здесь есть подчеркнул Херем

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году и примерно такую же сумму в следующем.