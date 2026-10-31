Парламент Эстонии поддержал отправку войск за рубеж без согласования Власти Эстонии получат от парламента право самим направлять войска за границу

Москва31 окт Вести.В парламенте Эстонии прошел первое чтение проект закона, который позволит правительству уже с 2027 года направлять военнослужащих на международные операции, в том числе на Украину, без отдельного разрешения депутатов. Об этом сообщает эстонский новостной портал Delfi.

В Рийгикогу (эстонский однопалатный парламент – ред.) прошел первое чтение проект постановления, позволяющий правительству уже в 2027 году отправлять военных на международные операции без отдельного разрешения парламента. В ходе обсуждения речь зашла об Украине и возможности участия эстонских военнослужащих в военных операциях там без уведомления общественности говорится в сообщении

Как пояснил министр обороны Эстонии Мартин Херем, представляя законопроект, правительство тем самым запрашивает у Рийгикогу право на участие до 100 эстонских военнослужащих в международных военных операциях в 2027 году. Воспользоваться таким мандатом можно будет в условиях неотложной необходимости.

Численность в 100 человек, по словам Херема, обеспечит при необходимости направить в зону военных действий подразделение численностью около взвода, усиленное специалистами и дополнительными возможностями, а также штабных офицеров.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны Балтии, где русофобия возникла задолго до начала СВО, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи. Западные страны, указывал он, используют лживые заявления о якобы исходящей от России угрозе для проведения милитаризации. Путин подчеркивал, что Москва не собирается воевать с Европой, но если Европа захочет войны, то Россия готова к этому "прямо сейчас".

Ранее СМИ писали, что Эстония перебрасывает военнослужащих и вооружение в районы у границы с Россией в рамках стратегии так называемой активной обороны.