Москва16 сенВести.Комиссии по обороне двух палат румынского парламента одобрили запрос президента страны Никушора Дана об отправке до 20 военнослужащих в штаб оперативного командования многонациональных сил по поддержке Украины. Об этом сообщает телеканал Digi 24.
9 сентября президент Румынии обратился к парламенту за одобрением отправки до 20 военных в штаб созданного "коалицией желающих" оперативного командования многонациональных сил по поддержке Украины.
Комиссии по обороне, общественному порядку и национальной безопасности Палаты депутатов и Сената одобрили запрос администрации президента в среду об участии Румынии в составе оперативного командования многонациональных сил в поддержку Украинысообщил телеканал
Москва ранее неоднократно выступала против размещения иностранных военных контингентов на Украине, в том числе после возможного прекращения огня.