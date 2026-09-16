20 военных из Румынии пополнят штаб многонациональных сил по Украине

Двадцать румын пополнят штаб многонациональных сил по Украине 20 военных из Румынии пополнят штаб многонациональных сил по Украине

Москва16 сен Вести.Комиссии по обороне двух палат румынского парламента одобрили запрос президента страны Никушора Дана об отправке до 20 военнослужащих в штаб оперативного командования многонациональных сил по поддержке Украины. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

9 сентября президент Румынии обратился к парламенту за одобрением отправки до 20 военных в штаб созданного "коалицией желающих" оперативного командования многонациональных сил по поддержке Украины.

Комиссии по обороне, общественному порядку и национальной безопасности Палаты депутатов и Сената одобрили запрос администрации президента в среду об участии Румынии в составе оперативного командования многонациональных сил в поддержку Украины сообщил телеканал

Москва ранее неоднократно выступала против размещения иностранных военных контингентов на Украине, в том числе после возможного прекращения огня.