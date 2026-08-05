Эстония подписала с Еврокомиссией соглашение о кредите на оборонные расходы Эстония возьмет кредит ЕС на 2,34 млрд евро для оборонных расходов

Москва5 авг Вести.Эстония подписала с Европейской комиссией соглашение о финансировании в рамках программы SAFE (Security Action for Europe), которое предусматривает предоставление стране долгосрочного кредита в размере до 2,34 млрд евро на инвестиции в оборонную сферу. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

По словам заместителя министра обороны Эстонии по вопросам оборонного потенциала Кадри Питерса, вместе с решением ежегодно направлять на национальную оборону более 5% ВВП это позволит ускорить реализацию ключевых проектов, предусмотренных планами НАТО и национальной программой развития вооруженных сил.

Средства кредита планируется направить на усиление системы противовоздушной обороны, закупку военной техники, артиллерийских боеприпасов, а также на поддержку Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов. Кредит предоставляется сроком на 45 лет, а поставки в рамках программы должны быть завершены не позднее 2030 года.

Программа SAFE является частью инициативы Евросоюза "Перевооружение Европы", предусматривающей привлечение до 150 млрд евро для финансирования оборонных инвестиций стран – членов ЕС на льготных условиях.

Ранее сообщалось, что НАТО к 2027 году планирует нарастить численность военного контингента, размещенного на территории Эстонии, до 1,2 тысячи человек.