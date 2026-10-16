Евросоюз может снова дать в кредит деньги украинскому бюджету

Премьер Эстонии допустил выделение нового кредита ЕС для покрытия дефицита Киева Евросоюз может снова дать в кредит деньги украинскому бюджету

Москва16 окт Вести.Европейский союз может вновь прибегнуть к предоставлению кредитов Украине для покрытия масштабного дефицита ее государственного бюджета на 2027 год.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью агентству Reuters. По словам эстонского премьера, подобный финансовый инструмент уже неоднократно применялся Брюсселем.

Дефицит украинского бюджета с учетом расходов на оборону и обслуживание госдолга оценивается примерно в $96 млрд (около 37% ВВП), покрыть которые Киев рассчитывает за счет внешней помощи западных партнеров.