Москва17 октВести.Эстония направит Украине еще 10 млн евро в рамках инициативы западных стран PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), заявил премьер-министр страны Кристен Михал.
В обращении к главе киевского режима Владимиру Зеленскому он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на финансовую и военную помощь Таллина.
Эстония выделяет еще 10 миллионов евро в рамках инициативы НАТО PURL, чтобы помочь Украине получить необходимое оружиенаписал Михал в соцсети X
Ранее премьер Эстонии выступил за скорейшее уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов.