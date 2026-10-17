Премьер Эстонии объявил о выделении еще 10 млн евро Киеву на закупки оружия

Эстония проспонсирует киевский режим еще на 10 млн евро для закупок вооружения Премьер Эстонии объявил о выделении еще 10 млн евро Киеву на закупки оружия

Москва17 окт Вести.Эстония направит Украине еще 10 млн евро в рамках инициативы западных стран PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), заявил премьер-министр страны Кристен Михал.

В обращении к главе киевского режима Владимиру Зеленскому он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на финансовую и военную помощь Таллина.

Эстония выделяет еще 10 миллионов евро в рамках инициативы НАТО PURL, чтобы помочь Украине получить необходимое оружие написал Михал в соцсети X

Ранее премьер Эстонии выступил за скорейшее уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов.