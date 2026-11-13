Москва13 ноя Вести.Эстония дополнительно направит Украине 6,5 млн евро, чтобы помочь стране подготовиться к зиме. Об этом сообщил глава МИД республики Маргус Цахкна, передает ERR.

Из общей суммы 4,5 млн евро выделят на поставку локомотивов. По словам эстонского министра, более 600 локомотивов на Украине уничтожено.

Также мы направим еще 2 млн евро на программу SPUR 2.0, которая способствует восстановлению и реконструкции Украины сказал глава эстонского МИД

Он добавил, что Эстония продолжит поддерживать Украину в любое время года и при любых испытаниях.

В октябре премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин направит Киеву 10 млн евро в рамках инициативы западных стран PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, Перечень приоритетных потребностей Украины - прим.ред.).