Украина менее чем за два года потеряла 14% парка локомотивов

Украина с января 2025 года потеряла 14% парка локомотивов Украина менее чем за два года потеряла 14% парка локомотивов

Москва25 окт Вести.Украина с января 2025 года по сентябрь 2026 года потеряла почти 500 локомотивов, то есть 14% всего локомотивного парка, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правительства Украины.

Основная часть потерь - почти 300 локомотивов - пришлась на 2026 год.

Всего с февраля 2022 года Украина потеряла порядка 600 локомотивов, то есть 17% парка.

К февралю 2022 года парк локомотивов Украины насчитывал 3,5 тыс. электровозов и тепловозов разных годов выпуска. Замена потерянных машин обойдется Киеву в $2 млрд.