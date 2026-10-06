Москва6 октВести.Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что из-за нехватки локомотивов Украину ждет катастрофа на железных дорогах, сообщают украинские СМИ.
Если в ближайшее время не будет ничего сделано, у нас будет катастрофа… Так как я часто передвигаюсь по железным дорогам, могу сказать, что это большая проблемазаявила Скороход
О нехватке локомотивов на Украине ранее говорила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель, а также заявлял министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. С февраля 2022 года Украина потеряла более 600 локомотивов.