Москва6 окт Вести.Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что из-за нехватки локомотивов Украину ждет катастрофа на железных дорогах, сообщают украинские СМИ.

Если в ближайшее время не будет ничего сделано, у нас будет катастрофа… Так как я часто передвигаюсь по железным дорогам, могу сказать, что это большая проблема