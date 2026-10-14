Москва14 октВести.Железнодорожная инфраструктура повреждена в пяти регионах Украины после взрывов. Об этом сообщил глава "Укржелдороги" Александр Петровский.
По его данным, которые он привел на своей странице в соцсетях, повреждены объекты в Винницкой, Киевской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Кроме того, была повреждена энергетика, из-за чего было изменено движение поездов на ключевых направлениях.
Многочасовые опоздания десятков поездов регистрируются на Украине не первый день. Минобороны России неоднократно сообщало, что ВС РФ поражают локомотивы и железнодорожные составы, используемые в интересах ВСУ.
С начала 2022 года уже повреждено 533 локомотива компании "Укржелдорога" и 75 локомотивов частных промышленных предприятий.