В пяти областях Украины повреждена железнодорожная инфраструктура В пяти областях Украины повреждена железнодорожная инфраструктура

Москва14 окт Вести.Железнодорожная инфраструктура повреждена в пяти регионах Украины после взрывов. Об этом сообщил глава "Укржелдороги" Александр Петровский.

По его данным, которые он привел на своей странице в соцсетях, повреждены объекты в Винницкой, Киевской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Кроме того, была повреждена энергетика, из-за чего было изменено движение поездов на ключевых направлениях.

Многочасовые опоздания десятков поездов регистрируются на Украине не первый день. Минобороны России неоднократно сообщало, что ВС РФ поражают локомотивы и железнодорожные составы, используемые в интересах ВСУ.

С начала 2022 года уже повреждено 533 локомотива компании "Укржелдорога" и 75 локомотивов частных промышленных предприятий.