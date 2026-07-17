Премьер Эстонии поздравил Корецкого с назначением на пост главы кабмина Украины

В Эстонии поздравили нового премьера Украины с назначением Премьер Эстонии поздравил Корецкого с назначением на пост главы кабмина Украины

Москва17 июл Вести.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поздравил Сергея Корецкого с назначением на должность главы правительства Украины. Об этом он написал

На своей странице в социальной сети X эстонский премьер отметил, что Корецкий может рассчитывать на поддержку со стороны Таллина.

Поздравляю премьера Сергея Корецкого с назначением говорится в публикации

Михал добавил, что Эстония намерена продолжать оказывать военную помощь Украине а также поддерживать ее вступление в Европейский союз и интеграцию в структуры Североатлантического альянса.

16 июля депутаты Верховной рады поддержали назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.