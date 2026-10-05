Москва5 октВести.Эстония перебрасывает военнослужащих и вооружение в районы у границы с Россией в рамках стратегии так называемой активной обороны, пишет газета Financial Times (FT).
По ее данным, эстонское командование рассчитывает усилить военное присутствие на востоке страны. В приграничной Нарве для этого строится новая база, рассчитанная на размещение до одной тысячи военнослужащих.
FT утверждает, что к российской границе перемещают в том числе вооружения, позволяющие наносить удары на значительном расстоянии от линии соприкосновения.
В материале также отмечается, что в прошлом году Эстония приобрела у США девять реактивных систем залпового огня HIMARS.
При этом, как пишет газета, власти Эстонии считают, что Россия не стремится к полномасштабному военному конфликту со странами НАТО "по крайней мере в ближайшие два года".
Ранее стало известно об американском военном самолете, который вел разведку над территорией Эстонии и Латвии в нескольких десятках километров от их границ с Россией.