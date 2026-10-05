Москва5 октВести.Переброска Эстонией своих войск и вооружения к границе с Россией может являться частью провокационной кампании. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.
По словам политика, Москве необходимо учитывать подобные военные маневры в оборонном планировании.
У меня такое впечатление, что это составная часть провокационной кампании, направленной против нашей страны для того, чтобы внедрить в международное сознание чувство неуверенности в завтрашнем дне. Но, как абсолютно четко и ясно [сказали в Кремле], бить будем наотмашьсказал Карасин
Ранее газета Financial Times писала, что Эстония перебрасывает военнослужащих и вооружение в районы у российской границы в рамках стратегии "активной обороны".