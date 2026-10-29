Эстония построит у границы с Россией до 150 бункеров

Эстония построит у границы с Россией около 150 бункеров Эстония построит у границы с Россией до 150 бункеров

Москва29 окт Вести.Эстония планирует построить у границы с Россией до 150 бункеров. Информацию об этом распространил портал ERR со ссылкой на министра обороны Мартина Херема.

Согласно этой информации, строительство планируется в рамках развития инфраструктуры Балтийского оборонительного пояса.

Около 100 из них (бункеров. – Прим. ред.) будут находиться на государственной земле сказал министр

Вместе с тем он уточнил, что около 50 бункеров хотят соорудить на муниципальной или частной земле.

Ранее 26 октября Эстония начала военные учения вместе с силами НАТО на границе с Россией.