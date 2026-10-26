Эстония начала военные учения вместе с силами НАТО на границе с РФ

Эстония начала военные учения вместе с силами НАТО на границе с Россией Эстония начала военные учения вместе с силами НАТО на границе с РФ

Москва26 окт Вести.В эстонском городе Нарва на границе с Россией в понедельник, 26 октября, стартовали военные учения с привлечением сил НАТО. Информацию об этом распространила телерадиокомпания ERR.

С 26 по 30 октября силы обороны Эстонии проведут совместные учения с подразделениями союзников по НАТО говорится в сообщении

Так, 27 октября в Нарве планируются полеты авиации, в том числе на малой высоте.

Зоны военных учений создаются в районе Нарвского аэродрома и деревни Рийгикюла, а также на территории Кренгольмской мануфактуры. Зоны охраняются военнослужащими.

Кроме того, учения с участием тысяч военных НАТО стартовали в Латвии.