Москва26 октВести.В эстонском городе Нарва на границе с Россией в понедельник, 26 октября, стартовали военные учения с привлечением сил НАТО. Информацию об этом распространила телерадиокомпания ERR.
С 26 по 30 октября силы обороны Эстонии проведут совместные учения с подразделениями союзников по НАТОговорится в сообщении
Так, 27 октября в Нарве планируются полеты авиации, в том числе на малой высоте.
Зоны военных учений создаются в районе Нарвского аэродрома и деревни Рийгикюла, а также на территории Кренгольмской мануфактуры. Зоны охраняются военнослужащими.
Кроме того, учения с участием тысяч военных НАТО стартовали в Латвии.