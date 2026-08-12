Литва направит 50 млн евро на создание рвов у границ с Россией и Белоруссией

Литва потратит 50 млн евро на рвы у границ с Россией и Белоруссией Литва направит 50 млн евро на создание рвов у границ с Россией и Белоруссией

Москва12 авг Вести.Литва выделит дополнительные средства на создание рвов на границе с Калининградской областью России и Белоруссией в 2026–2030 годах. Об этом говорится в сообщении правительства Литвы.

В рамках программы на приграничной территории планируется создать инженерные сооружения, в том числе рвы шириной до 150 метров на отдельных операционных участках.

Дополнительные мероприятия по этой программе (средств военной контрмобильности - прим. ред.) потребуют в период с 2026 года по 2030 год около 50 миллионов евро говорится в сообщении

Согласно решению правительства, от патрульной тропы вглубь территории будут прокладывать рвы шириной 20 метров, а в районах, определенных командованием армии, их ширина составит 150 метров.

Кроме того, Литва увеличит количество парков контрмобильности с ранее запланированных 27 до 50. В них будут храниться инженерные средства, которые при необходимости разместят в предусмотренных местах.

В частности, речь идет о бетонных конструкциях "зубы дракона", проволочных заграждениях "испанские лошади", разборных противотанковых ежах, бетонных средствах перекрытия дорог и колючей проволоке.

Ранее литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичюс после слов министра обороны Робертаса Каунаса о якобы растущей опасности со стороны России отметил, что уровень угроз не изменился. Синкявичюс призвал не запугивать общество.