Москва27 окт Вести.Правительство Германии продолжает нагнетать военную напряженность в Европе, игнорируя реальные проблемы страны. Такое мнение в интервью RT выразил профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, "полностью оторвался от жизни", тогда как его коллеги — премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб — вступают в контакт с российским президентом, прощупывая почву для возможных переговоров с участием Европы.

Господин Мерц, вероятно, полностью оторвался от жизни, в то время как его коллеги — премьер-министр Норвегии и президент Финляндии Александр Стубб — вступают в контакт с нашим президентом и таким образом прощупывают почву возможных переговоров с участием Европы по завершении кризиса вокруг Украины приводит RT слова Винокурова

Эксперт связал милитаристский курс Берлина с неудачами в экономической политике и попыткой переключить внимание общества на якобы существующую российскую угрозу.

Мерц продолжает накалять обстановку, и причина здесь одна — полный провал в экономике и попытка отвлечь население своей страны от тех тенденций, которые происходят в этой сфере. Другой возможности у него нет, потому что он сам заявил, что поражение Украины будет поражением для всей Европы отметил он

По мнению Винокурова, схожей линии придерживаются Париж и Лондон.

Точка бифуркации в осложнении обстановки, нагнетании ее в Европе и подготовки к какой-то мнимой войне России против Европы уже пройдена. Теперь им ничего не остается вместе с остальными адептами Зеленского в Европе, как продолжать эту линию, пока окончательно они не получат вот тот самый удар, который поставит жирную точку в украинском кризисе полагает эксперт

Ранее бригадный генерал Андреас Кюне заявил, что немецкое командование специальных операций начало подготовку к возможной войне с Россией. При этом в самой Германии продолжается энергетический кризис: по данным Bloomberg, на фоне грядущей зимы газохранилища заполнены лишь на 61%. Немецкий автопром испытывает существенные трудности — Volkswagen планирует сократить 12 тысяч рабочих к 2030 году. Исследование союза работодателей Gesamtmetall показало, что свыше 40% предприятий металлургической и электротехнической промышленности намерены в ближайшие полгода провести сокращения персонала.