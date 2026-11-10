Журналист Попов: в переговорах в Абу-Даби участвует главком НАТО в Европе

Главком НАТО в Европе Гринкевич участвует в переговорах в ОАЭ Журналист Попов: в переговорах в Абу-Даби участвует главком НАТО в Европе

Москва10 ноя Вести.Главком объединенными ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич принимает участие в трехсторонних переговорах в Абу-Даби, сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Действительно, с американской стороны появился Алексус Гринкевич, командующий войсками НАТО в Европе. Это серьезный четырехзвездный генерал, который будет обсуждать именно военную часть заявил журналист

При этом, подчеркнул он, от Европы нет представителей за столом переговоров.

Никаких европейцев, конечно, за этим столом переговоров нет. Впрочем, об этом многократно до этого говорила и российская сторона - в Кремле, в МИД России добавил Евгений Попов

При этом, напомнил он, делегация РФ, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, увеличилась, составив 11 человек.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США стартовали 10 ноября и рассчитаны на два дня. В повестке - ключевые аспекты формирования новой системы европейской безопасности, при этом украинское урегулирование станет лишь одним из пунктов дискуссии.