Москва11 окт Вести.В Министерстве обороны Германии растет недовольство кадровой политикой руководства, сообщила газета Welt am Sonntag, ссылаясь на внутренние документы ведомства.

Сотрудники министерства утверждают, что ключевые посты достаются благодаря личным знакомствам и политическим связям, а не с учетом профессиональных заслуг, говорится в публикации.

В то же время служащие опасаются открыто говорить о проблемах, поскольку это может навредить их карьере.

По данным издания, в берлинской штаб-квартире Минобороны нарастает внутреннее напряжение. В начале 2024 года общий производственный совет в открытом письме указал на "значительное беспокойство и недовольство среди сотрудников Минобороны Германии".

Некоторые работники называют министерство "магазином самообслуживания", который превратился в "добычу правящей партии".

В документе с жалобами под названием "Реальность, скрывающаяся за самым популярным министром" отмечается, что сотрудники задаются вопросом, "действительно ли квалификация, результаты работы и способности все еще имеют решающее значение, или же все решают связи, политические сети и пресловутые особые доверительные отношения", пишет газета.

Уточняется, что документ составлен анонимно, "поскольку открытая критика в Минобороны может иметь весьма заметные профессиональные последствия".

Однако, добавляет Welt am Sonntag, его содержание подтверждают реальные события. Поводом для обострения стало недавнее назначение на пост главы аппарата одного из статс-секретарей министерства без проведения обязательного кадрового конкурса. Представители трудового коллектива обратились к адвокату, чтобы оспорить это решение.

Издание утверждает, что подобные претензии к главе Минобороны Борису Писториусу возникают не впервые.

Ранее газета Bild также сообщала о недовольстве внутри ведомства, где министра заподозрили в фаворитизме и продвижении по службе своих однопартийцев.