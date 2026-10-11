Москва11 октВести.В Министерстве обороны Германии растет недовольство кадровой политикой руководства, сообщила газета Welt am Sonntag, ссылаясь на внутренние документы ведомства.
Сотрудники министерства утверждают, что ключевые посты достаются благодаря личным знакомствам и политическим связям, а не с учетом профессиональных заслуг, говорится в публикации.
В то же время служащие опасаются открыто говорить о проблемах, поскольку это может навредить их карьере.
По данным издания, в берлинской штаб-квартире Минобороны нарастает внутреннее напряжение. В начале 2024 года общий производственный совет в открытом письме указал на "значительное беспокойство и недовольство среди сотрудников Минобороны Германии".
Некоторые работники называют министерство "магазином самообслуживания", который превратился в "добычу правящей партии".
В документе с жалобами под названием "Реальность, скрывающаяся за самым популярным министром" отмечается, что сотрудники задаются вопросом, "действительно ли квалификация, результаты работы и способности все еще имеют решающее значение, или же все решают связи, политические сети и пресловутые особые доверительные отношения", пишет газета.
Уточняется, что документ составлен анонимно, "поскольку открытая критика в Минобороны может иметь весьма заметные профессиональные последствия".
Однако, добавляет Welt am Sonntag, его содержание подтверждают реальные события. Поводом для обострения стало недавнее назначение на пост главы аппарата одного из статс-секретарей министерства без проведения обязательного кадрового конкурса. Представители трудового коллектива обратились к адвокату, чтобы оспорить это решение.
Издание утверждает, что подобные претензии к главе Минобороны Борису Писториусу возникают не впервые.
Ранее газета Bild также сообщала о недовольстве внутри ведомства, где министра заподозрили в фаворитизме и продвижении по службе своих однопартийцев.