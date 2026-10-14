Москва14 окт Вести.Рост популярности министра обороны Германии Бориса Писториуса внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ) может привести к смене канцлера Германии без проведения досрочных выборов, так как его кандидатура способна заручиться поддержкой не только у однопартийцев, но и у оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Германии (ХДС/ХСС). Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

По его мнению, политический ландшафт Германии изменился, так как Борис Писториус неожиданно для многих оказался в числе кандидатов на высший государственный пост.

С Борисом Писториусом мы еще наплачемся, потому что неожиданно он стал одним из возможных кандидатов на пост канцлера Германии. Объясню почему: несколько дней назад в Германии министр труда [Бербель Бас] ушла в отставку. Это из коалиционной партии социал-демократов. В связи с этим социал-демократы сказали: "Мы до конца года проведем съезд и на этом съезде мы изберем новую верхушку". Два человека, которые в эту верхушку могут войти — это Борис Писториус и Мануэла Швезиг [член Социал-демократической партии Германии (СДПГ)]. Это два самых популярных сегодняшних политика в Германии. Если они меняют эту структуру и становятся у социал-демократов лидерами, то это значит, что, не объявляя новых выборов, они смогут провести замену канцлера, а за Писториуса проголосует и депутаты из ХДС/ХСС [Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз] сказал Сосновский

Ранее основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Германии нужно правительство, которое вернется к диалогу с Россией об урегулировании украинского конфликта, а не будет провоцировать его эскалацию.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус не смог дать внятное объяснение, на что именно были израсходованы 111 млрд евро, выделенные на масштабную программу перевооружения армии.